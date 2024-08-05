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A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin ile Çeyrek Finalde Buluşuyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te Çin ile çeyrek finalde karşılaşacak. Maç yarın saat 10.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:41
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin ile Çeyrek Finalde Buluşuyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çeyrek Finalde Çin ile Karşılaşacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek final aşamasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Çin ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan South Paris Arena'da oynanacak maç, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Grup Başarısı ve Çeyrek Final Yolculuğu

Çeyrek finale yükselmek için C Grubu'nda mücadele eden milli takım, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grup ikincisi olmayı başardı. Hedef, Çin’i eleyerek yarı finale kalmak ve burada da güçlü rakiplerle mücadele etmek.

Çin'in Olimpiyat Tarihi ve Hedefleri

Olimpiyatlarda toplamda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya sahibi olan Çin, A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sıradan yükselmişti. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayı kazanarak tarihindeki ilk madalyayı alma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Beklentiler ve Gelecek İhtimalleri

Eğer A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i eleyebilirse, İtalya ve Sırbistan eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Bu, Türk voleybolu için tarihi bir fırsat olacak.

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