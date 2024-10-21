Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 9. Haftanın Özeti

Trendyol Süper Lig,yeni haftaya 9. maç ile veda etti. Haftanın kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek galibiyetle ayrıldı.

Deplasmandan Galibiyetle Dönüldü

Lider olarak girdiği haftada Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile karşılaşarak rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, liderliğini korumayı başardı. Beşiktaş ise, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0'lık skorla geçerek zirveye yaklaşmasını sürdürdü.

Fenerbahçe İki Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktarark, puan cetvelinde geride kaldı.

Hafta Sonunda Oynanan Karşılaşmalar

Bellona Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor - RAMS Başakşehir: 1-0

İkas Eyüpspor - Göztepe: 1-0

Antalyaspor - Galatasaray: 0-3

Net Global Sivasspor - Atakaş Hatayspor: 3-2

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

Samsunspor - Fenerbahçe: 2-2

Sipay Bodrum FK - Çaykur Rizespor: 0-1

Puan Durumu

Puan durumu şu şekildedir:

1. Galatasaray - 27 puan

- 27 puan 2. Beşiktaş - 25 puan

- 25 puan 3. Samsunspor - 24 puan

- 24 puan 4. Fenerbahçe - 21 puan

- 21 puan 5. İkas Eyüpspor - 21 puan

- 21 puan 6. RAMS Başakşehir FK - 21 puan

- 21 puan 7. Göztepe - 21 puan

- 21 puan 8. Trabzonspor - 20 puan

- 20 puan 9. Kasımpaşa - 19 puan

- 19 puan 10. Net Global Sivasspor - 19 puan

- 19 puan 11. TÜMOSAN Konyaspor - 19 puan

- 19 puan 12. Sipay Bodrum FK - 15 puan

- 15 puan 13. Çaykur Rizespor - 16 puan

- 16 puan 14. Corendon Alanyaspor - 12 puan

- 12 puan 15. Onvo Antalyaspor - 10 puan

- 10 puan 16. Gaziantep FK - 9 puan

- 9 puan 17. Bellona Kayserispor - 8 puan

- 8 puan 18. Atakaş Hatayspor - 7 puan

- 7 puan 19. Adana Demirspor - 7 puan

10. Haftanın Maç Programı

10. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekildedir: