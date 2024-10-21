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Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig 9. hafta sonuçları belli oldu, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 22:26
Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 9. Haftanın Özeti

Trendyol Süper Lig,yeni haftaya 9. maç ile veda etti. Haftanın kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek galibiyetle ayrıldı.

Deplasmandan Galibiyetle Dönüldü

Lider olarak girdiği haftada Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile karşılaşarak rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, liderliğini korumayı başardı. Beşiktaş ise, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0'lık skorla geçerek zirveye yaklaşmasını sürdürdü.

Fenerbahçe İki Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktarark, puan cetvelinde geride kaldı.

Hafta Sonunda Oynanan Karşılaşmalar

  • Bellona Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2
  • Trabzonspor - RAMS Başakşehir: 1-0
  • İkas Eyüpspor - Göztepe: 1-0
  • Antalyaspor - Galatasaray: 0-3
  • Net Global Sivasspor - Atakaş Hatayspor: 3-2
  • Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor: 2-0
  • Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2
  • Samsunspor - Fenerbahçe: 2-2
  • Sipay Bodrum FK - Çaykur Rizespor: 0-1

Puan Durumu

Puan durumu şu şekildedir:

  • 1. Galatasaray - 27 puan
  • 2. Beşiktaş - 25 puan
  • 3. Samsunspor - 24 puan
  • 4. Fenerbahçe - 21 puan
  • 5. İkas Eyüpspor - 21 puan
  • 6. RAMS Başakşehir FK - 21 puan
  • 7. Göztepe - 21 puan
  • 8. Trabzonspor - 20 puan
  • 9. Kasımpaşa - 19 puan
  • 10. Net Global Sivasspor - 19 puan
  • 11. TÜMOSAN Konyaspor - 19 puan
  • 12. Sipay Bodrum FK - 15 puan
  • 13. Çaykur Rizespor - 16 puan
  • 14. Corendon Alanyaspor - 12 puan
  • 15. Onvo Antalyaspor - 10 puan
  • 16. Gaziantep FK - 9 puan
  • 17. Bellona Kayserispor - 8 puan
  • 18. Atakaş Hatayspor - 7 puan
  • 19. Adana Demirspor - 7 puan

10. Haftanın Maç Programı

10. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekildedir:

  • 25 Ekim Cuma: Adana Demirspor - Net Global Sivasspor (20:00)
  • 26 Ekim Cumartesi: Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor (13:30)
  • 26 Ekim Cumartesi: Kasımpaşa - Samsunspor (16:00)
  • 26 Ekim Cumartesi: Göztepe - Trabzonspor (19:00)
  • 27 Ekim Pazar: Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor (13:30)
  • 27 Ekim Pazar: Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor (16:00)
  • 27 Ekim Pazar: Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK (19:00)
  • 28 Ekim Pazartesi: RAMS Başakşehir - İkas Eyüpspor (17:00)
  • 28 Ekim Pazartesi: Galatasaray - Beşiktaş (20:00)

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