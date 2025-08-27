DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu Lider Bitirip Slovenya ile Eşleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu lideri oldu ve son 16'da Slovenya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:26
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu Lider Bitirip Slovenya ile Eşleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nu Lider Tamamladı

Kanada Galibiyeti ve Son 16 Eşleşmesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek E Grubu'nu lider tamamladı.

Bu başarı sonrası milliler, turnuvanın son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Karşılaşma, takımın turnuvadaki bir sonraki kritik sınavı olacak.

Kanada'yı 3-0 yenme performansı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gruptaki istikrarını ve üst tura iddialı bir şekilde çıkma hedefini gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Kadın Güreşçileri Edirne’de Kamp Yaptı
2
Kadın Futbolu: II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni 27 Ağustos'ta Ankara'da
3
Sakaryaspor, Boluspor Maçına Rüstemler'de Hazırlanıyor
4
Feyzullah Aktürk, 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
5
Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği İçin 25 Eylül'de Yarışacak
6
Arca Çorum FK, Keçiörengücü Deplasmanı Öncesi Hazırlıklara Başladı
7
Olawoyin: Galatasaray maçında takım olarak elimizden geleni vereceğiz

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava