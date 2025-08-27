A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu Lider Bitirip Slovenya ile Eşleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nu Lider Tamamladı
Kanada Galibiyeti ve Son 16 Eşleşmesi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek E Grubu'nu lider tamamladı.
Bu başarı sonrası milliler, turnuvanın son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Karşılaşma, takımın turnuvadaki bir sonraki kritik sınavı olacak.
Kanada'yı 3-0 yenme performansı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gruptaki istikrarını ve üst tura iddialı bir şekilde çıkma hedefini gözler önüne serdi.