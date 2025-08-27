A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu Lider Bitirip Slovenya ile Eşleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu lideri oldu ve son 16'da Slovenya ile karşılaşacak.