A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Tarihi Başarı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın baş antrenörü Daniele Santarelli, 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin’i 3-2 mağlup etmelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Madalya Almak İçin Buradayız"

Maç sonrası gazetecilere konuşan Santarelli, takımının zaferi için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'ye madalyayla döneceğim" ifadesini kullandı. Yarı finale yükselmelerinin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Çin ile Zorlu Mücadele

"Dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaştık ve oyuncularım kalpleriyle oynadı. Böyle bir karşılaşmada kendi seviyemizi daha da yukarı taşımak için savaş verdik," diyen Santarelli, Çin'in güçlü bir rakip olduğunu vurguladı.

Tüm Türkiye'ye Sevinç Yaşatmak İstiyor

Galibiyeti Türk halkı için anlamlı bir başarı olarak değerlendiren antrenör, "Burada madalya almak için mücadele veriyoruz; bu bizim için büyük bir rüya" dedi.

Yarı Finaldeki Rakipler

Yarı finalde Sırbistan veya İtalya ile karşılaşacaklarını hatırlatan Santarelli, bu iki takımın da güçlü oyunculara sahip olduğunu belirterek, "İyi oynamamız gerekecek ve bu kolay olmayacak" dedi.

Destek ve Takım Ruhu

"Bizi destekleyen herkesin yanımızda olmasını umuyorum. Bu oyuncularla gurur duymalısınız. Türkiye'deki herkesin voleybola olan ilgisi çok yüksek. Bu ülke için özel bir şey başaracağımıza inanıyorum," şeklinde konuştu.