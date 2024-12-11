A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Maç Programı Açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi (VNL) programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 maç oynanacak.

Bu yıl 16 takımın mücadele edeceği VNL'de, 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde yer alma hakkı kazanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi ise şu şekilde:

1. Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran: Fransa-Türkiye

6 Haziran: Türkiye-Tayland

7 Haziran: Türkiye-Polonya

8 Haziran: Çin-Türkiye

2. Hafta (İstanbul, Türkiye)

18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran: Kanada-Türkiye

21 Haziran: Güney Kore-Türkiye

22 Haziran: Türkiye-Brezilya

3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz: Hollanda-Türkiye

11 Temmuz: Çekya-Türkiye

12 Temmuz: Türkiye-İtalya

13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye

Voleybolseverler, milli takımın bu zorlu mücadelelerinde desteklerini esirgemeyecek.