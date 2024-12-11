A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Maç Programı Açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi (VNL) programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 maç oynanacak.
Bu yıl 16 takımın mücadele edeceği VNL'de, 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde yer alma hakkı kazanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi ise şu şekilde:
1. Hafta (Pekin, Çin)
- 4 Haziran: Fransa-Türkiye
- 6 Haziran: Türkiye-Tayland
- 7 Haziran: Türkiye-Polonya
- 8 Haziran: Çin-Türkiye
2. Hafta (İstanbul, Türkiye)
- 18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
- 19 Haziran: Kanada-Türkiye
- 21 Haziran: Güney Kore-Türkiye
- 22 Haziran: Türkiye-Brezilya
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
- 9 Temmuz: Hollanda-Türkiye
- 11 Temmuz: Çekya-Türkiye
- 12 Temmuz: Türkiye-İtalya
- 13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye
Voleybolseverler, milli takımın bu zorlu mücadelelerinde desteklerini esirgemeyecek.