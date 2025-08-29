DOLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası son 16'da Slovenya maçı öncesi Bangkok'ta Huamark Spor Salonu'nda kapalı antrenmanla hazırlıklara başladı. Maç 1 Eylül Pazartesi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:41
Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın hazırlıklarına başladı.

Milli takım, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda basına kapalı yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların daha sonra gruplara ayrılarak topla ısınmayı sürdürdüğü bildirildi.

Antrenmanda millilerin Slovenya maçına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Maç Günü ve Olası Çeyrek Final Eşleşmesi

Millilerin Slovenya mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Milli takım, bu maçı kazanması halinde ABD-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde eşleşecek.

