A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya Maçı Hazırlıklarına Başladı
Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın hazırlıklarına başladı.
Milli takım, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda basına kapalı yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların daha sonra gruplara ayrılarak topla ısınmayı sürdürdüğü bildirildi.
Antrenmanda millilerin Slovenya maçına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Maç Günü ve Olası Çeyrek Final Eşleşmesi
Millilerin Slovenya mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Milli takım, bu maçı kazanması halinde ABD-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde eşleşecek.