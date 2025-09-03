A Milli Takım 642. maçına çıkıyor — Gürcistan deplasmanda (2026 Dünya Kupası Elemeleri)

A Milli Takım 642. maçına çıkıyor: Gürcistan deplasmanda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak ve tarihindeki 642. müsabakaya çıkacak.

Tarih ve genel istatistikler

Türkiye, 102 yıllık tarihinde bugüne kadar 354'ü resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 641 maç oynadı. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda (biri hükmen) 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 240 yenilgi yaşadı.

Maçların saha dağılımı şöyle: 275 deplasman, 276 Türkiye'de ve 90 tarafsız sahada. Milli takım, bu karşılaşmalarda 878 gol atarken, kalesinde 914 gol gördü.

Bugüne dek 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan A Milli Takım, oynadığı 641 müsabakanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika ve 3'ünü Okyanusya ekipleriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 641 maçta tek hükmen galibiyetini Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan yaklaşık 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise o tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi kayıtlara dahil edilmedi.

Vincenzo Montella yönetiminde 24'üncü maç

Türkiye, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Gürcistan karşısında 24'üncü sınavını verecek. Montella'nın kulübede bulunduğu ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

Montella yönetiminde milli takım, 16'sı resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 23 maça çıktı; bu müsabakalarda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde edildi. Takım, rakip fileleri 36 kez havalandırırken kalesinde 29 gol gördü.

Montella dönemindeki maçlar ve sonuçlar:

12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1

15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0

18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3

21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1

22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0

26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1

04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0

10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1

18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1

23.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3

26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2

02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2

06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1

06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0

09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1

11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0

14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4

16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0

19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1

20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1

23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3

07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2

10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0

Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte Montella yönetimindeki maç sayısı 24 olacak.