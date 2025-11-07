A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Bulgaristan ve İspanya maçları için 28 isim

Kadro ve program

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından açıklanan listede, Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı ise yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden kadroya çağrıldı.

Oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlar aynı tesiste yapılacak ve ilk çalışma aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Riva'da yapılacak resmi antrenmanın ardından saat 17.15'te kara yoluyla Bursa'ya gidecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Bursa'ya varışın ardından saat 19.45'te stadyumda kısa bir yürüyüş planlanıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Karşılaşmanın ardından A Milli Takım İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek. Kırmızı-beyazlı ekip, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da resmi antrenman yapacak ve saat 15.00'te Türkiye Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edecek.

Sevilla'ya inişin ardından La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek olan kafilede, Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu saat 19.00 (TSİ 21.00)'de statta basın toplantısı düzenleyecek. İspanya - Türkiye karşılaşması La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 22.45'te oynanacak.

A Milli Takım'ın 28 kişilik aday kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE 15 KASIM'DA BURSA'DA BULGARİSTAN VE 18 KASIM'DA DEPLASMANDA İSPANYA İLE KARŞILAŞACAK A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 28 KİŞİLİK ADAY KADROSU BELLİ OLDU.