A Milli Takım Bursa'da 10. kez: Bulgaristan maçı yarın 20.00

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bulgaristan'la Bursa'da 10. kez karşılaşacak; maç Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda yarın 20.00.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:09
Maç bilgileri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında yarın saat 20.00'de Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, Bursa'da bugüne kadar 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 müsabakaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde milliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmayla A Milli Takım, şehirde 10. kez sahaya çıkmış olacak.

A Milliler, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda 2. kez oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan ile burada karşılaşmış ve rakibine 2-0 yenilmişti.

Milli takım, Bulgaristan maçıyla birlikte şehirde 963 gün sonra tekrar maç yapacak.

Tarihten önemli anlar

Bursa'da oynanan maçlarda A Milli Takım bazı kayda değer sonuçlar elde etti. 1998 FIFA Dünya Kupası elemlerinde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden milliler, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Almanya'yı 1-0 yenmiş, ardından İrlanda Cumhuriyeti'ni play-off turunda geçerek 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini almıştı.

