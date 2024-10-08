A Milli Takım'da Kadro Değişikliği: İki Futbolcu Çıkarıldı

A Milli Takım'da Kadro Değişikliği

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Sakatlıkları nedeniyle İsmail Yüksek ve Mert Günok kadrodan çıkarıldılar.

Kaleci Berke Özer Davet Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan bu iki futbolcunun, hastalık süreçleri boyunca yeterince iyileşmeyecekleri bilgisi verildi. Dolayısıyla, oyuncuların tedavilerine kulüplerinde devam edeceği ifade edildi.

Ayrıca, bu gelişmeler doğrultusunda, Eyüpspor takımından kaleci Berke Özer A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. A Milli Takım, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul’da kampa girdi.