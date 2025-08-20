Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası İstanbul'da — 30-31 Ağustos

Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası İstanbul'da

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon organizasyonu Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası, 30-31 Ağustos tarihlerinde ilk kez İstanbul'da düzenlenecek. Etkinlik, Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği ve Asya Triatlon Birliği işbirliğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Beykoz'da gerçekleşecek.

Etkinlik ve Katılımcı Profili

Organizasyona 2 bin sporcu katılacak ve binlerce triatlon meraklısı İstanbul'a çekilecek. Yarışlarda Avrupa kadın ve erkekler, Asya kadın ve erkekler, yaş grupları ve elit kategorilerinde mücadele edilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya organizasyonun önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Tarihte ilk kez bir spor branşında Avrupa ve Asya şampiyonası aynı anda yapılacak. Bu şampiyona, Türkiye'nin prestiji ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağımız güne denk gelmesi açısından ayrıca önemli. Triatlonda hızla gelişiyoruz. Şampiyonanın İstanbul'a verilmesi, Türkiye'nin bu gelişmesinin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında en büyük desteği veren isim Avrupa Triatlon Birliğinin önceki dönem başkanı Renato Bertrandi oldu. Kendisine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Oral-B gibi değerli markaların desteği bizim için çok önemli güç ve moral kaynağı oluyor. Gerek şimdiye kadar yaptığı katkılar gerekse de spor tarihinde yeni bir sayfa açan Avrupa Asya Triatlon Şampiyonası'nın İstanbul'a gelmesi için verdiği destek nedeni ile Oral-B'ye de triatlon camiası olarak teşekkür ederiz."

Rota ve Yarış Formatı

Elit ve yaş grubu kategorilerinde sporcular 1500 veya 2200 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu içeren parkurda yarışacak. Yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı ise Küçüksu-Çubuklu arasında yapılacak.

Bisiklet etapları için Küçüksu'dan başlayarak Asya'dan Avrupa'ya doğru pedal çevrilecek ve bu bölümde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Sponsorluk ve Değerlendirmeler

Organizasyonun ana sponsoru Oral-B olurken, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem, bu tarihi turnuvanın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Şampiyonanın İstanbul'da gerçekleşmesi, uluslararası triatlon camiasında Türkiye'nin yükselen konumunu pekiştirirken, organizasyon spor tarihine geçen bir etkinlik olarak kayda geçecek.