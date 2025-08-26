A Milli Takım EuroBasket Tarihinde 43 Farklı Rakiple Karşılaştı; Fransa ile 16 Maç

A Milli Takım EuroBasket Finallerinde 43 Rakiple Karşılaştı

EMRE DOĞAN - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek Türkiye, turnuva tarihinde finallerde toplam 43 farklı takımla karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, ilk kez 1949 yılında katıldığı 6. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana finallerde birçok ülkeyle eşleşti. Tarihçe, Türkiye'nin en sık karşılaştığı rakibin Fransa (16 maç) olduğunu gösteriyor.

Fransa ile Tarihi İstatistik

Türkiye, Fransa ile finallerde toplam 16 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalardan Milli Takım, 14 maçta mağlubiyet yaşadı.

A Grubu Rakipleriyle Karşılaşmalar

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki rakipleriyle geçmiş turnuvalarda çeşitli sayılarda eşleşti. Özellikle Sırbistan ile EuroBasket sahnesinde 4 kez karşılaşan milliler, bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

Gruptaki diğer ekiplerden Letonya ve Çekya ile finallerde ikişer kez karşılaşılmıştır. Çekya karşısında iki maçı da kazanan Türkiye, Letonya ile oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir yenilgi kaydetti.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer rakipler olan Portekiz ve Estonya ile de EuroBasket'te birer kez eşleşti; Portekiz karşısında üstünlük kuran milliler, Estonya'ya mağlup oldu.

Tüm Avrupa Şampiyonası Rakipleri

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı takımlar şunlar:

RakipOGM1- Fransa162142- İtalya132113- Bulgaristan10464- İsrail8355- Polonya8266- Yunanistan8267- Almanya8358- İspanya9459- Litvanya71610- Finlandiya75211- Yugoslavya6-612- Hırvatistan63313- Belçika75214- Rusya5-515- Slovenya4-416- Sovyetler Birliği4-417- Hollanda43118- Sırbistan41319- Büyük Britanya44-20- Çekoslovakya31221- Avusturya33-22- Romanya31223- İsveç33-24- Çekya22-25- Danimarka22-26- Bosna Hersek22-27- Batı Almanya21128- Doğu Almanya22-29- Macaristan2-230- Letonya21131- Sırbistan-Karadağ1-132- Estonya1-133- Ukrayna11-34- Suriye11-35- Mısır1-136- Arnavutluk11-37- Lübnan11-38- Lüksemburg11-39- İskoçya11-40- Portekiz11-41- İzlanda11-42- Karadağ11-43- Gürcistan1-1

Bu veriler, Türkiye'nin EuroBasket finallerindeki geçmiş performansını ve rakip çeşitliliğini ortaya koyuyor. Turnuva öncesinde bu istatistikler, Ay-yıldızlıların geçmiş eşleşmeleri ve karşılaştığı zorluklar hakkında önemli bir perspektif sunuyor.