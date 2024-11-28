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A Milli Takım FIFA Sıralamasında Geriledi: 28. Sırada

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 28. sıraya gerileyerek dikkat çekti. Arjantin liderliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:34
A Milli Takım FIFA Sıralamasında Geriledi: 28. Sırada

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralaması verilerine göre, Türkiye toplamda 10,91 puan kaybetmiş olup, 1537,24 puanla 28. basamağa yerleşti.

Dünya Kupası'nın son sahibi Arjantin, ilk sırayı korumaya devam ederken, 2024 Kupa Amerika şampiyonu olmaya hazırlanıyor. Listenin ilk 5 sırasındaki takımlar değişmezken, Portekiz 6. sıraya ve Hollanda 7. sıraya yükseldi. Ancak Belçika iki basamak gerileyerek sıralamada sıkıntı yaşadı.

Sıralamanın İlk 10 Takımı

  • 1. Arjantin - 1867,25 puan (-16,25)
  • 2. Fransa - 1859,78 puan (-0,07)
  • 3. İspanya - 1853,27 puan (+8,94)
  • 4. İngiltere - 1813,81 puan (+5,98)
  • 5. Brezilya - 1777,85 puan (-8,52)
  • 6. Portekiz - 1756,12 puan (+3,44)
  • 7. Hollanda - 1747,55 puan (-0,69)
  • 8. Belçika - 1740,62 puan (-20,65)
  • 9. İtalya - 1731,51 puan (+2,11)
  • 10. Almanya - 1703,79 puan (+0,2)

A Milli Takım'ın gelecekteki performansları, bu sıralamanın daha da iyileşip iyileşmeyeceğini belirleyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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