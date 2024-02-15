A Milli Takım FIFA sıralamasındaki yerini yukarı taşıdı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı.2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) gidecek olan Türkiye, iki sıra yükselerek 1505,28 puan ile 35. sıraya yerleşti. İlk 10 listesinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, 2022 FIFA dünya şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu.





EURO 2024 F Grubu'nda milli takımın rakiplerinden Portekiz, 7 sıra gerileyerek 40. sırada yer alırken, Çek Cumhuriyeti ise 1. sırada yer aldı. Asya Kupası şampiyonu Katar 21 sıra yükselerek 37'inci, Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan Fildişi Sahili ise 10 sıra yükselerek 39'uncu sıraya yerleşti. Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1 - Arjantin (1855.20)

2 - Fransa (1845.44)

3 - İngiltere (1800.05)

4 - Belçika (1798.46)

5 - Brezilya (1784.09)

6 - Hollanda (1745.48)

7 - Portekiz (1745.06)

8 - İspanya (1732.64)

9 - İtalya (1718.82)

10 - Hırvatistan (1717.57)