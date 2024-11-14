A Milli Takım Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile Kayseri'de yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve rondo çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

İdman, duran top çalışmalarıyla tamamlandı. Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu antrenmanda yer almazken, aday kadroya dahil edilen Bertuğ Yıldırım idmana katıldı.

Sakatlığı nedeniyle aday kadroda bulunmayan İrfan Can Kahveci, antrenmanı ziyaret ederek, Galler ve Karadağ müsabakaları için takım arkadaşlarına başarı diledi.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı idmanla Galler mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.