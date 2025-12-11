FIBA Europe Cup | Aliağa Petkimspor, Sassari'yi 76-72 Deplasmanda Yendi

FIBA Europe Cup: Aliağa Petkimspor 76 - Dinamo BDS Sassari 72
Maç Özeti
FIBA Europe Cup 2. Tur ilk maçında Aliağa Petkimspor, İtalyan temsilci Dinamo BDS Sassari'yi deplasmanda 76-72 yenerek avantaj sağladı.
Detaylar
Salon: Palaserradimigni
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Ritvars Helmsteins (Letonya), Blaz Zupancic (Slovenya)
Dinamo BDS Sassari: Pullen 9, Marshall 15, Buie 5, Zanelli 2, Beliauskas 6, Johnson 8, Vincini 6, Thomas 13, McGlynn 5, Visconti 3
Başantrenör: Veljko Mrsic
Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 9, Franke 18, Blumbergs 12, Mustafa Kurtuldum, Utomi 7, Yunus Sonsırma, Troy Selim Sav 1, Sajus 8, Floyd 9
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Periyot Sonuçları
1. Periyot: 10-19 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 35-34 (Dinamo BDS Sassari lehine)
3. Periyot: 49-49
