FIBA Europe Cup | Aliağa Petkimspor, Sassari'yi 76-72 Deplasmanda Yendi

FIBA Europe Cup 2. Tur ilk maçında Aliağa Petkimspor, Dinamo BDS Sassari'yi Palaserradimigni'de 76-72 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 03:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 03:11
FIBA Europe Cup: Aliağa Petkimspor 76 - Dinamo BDS Sassari 72

Maç Özeti

FIBA Europe Cup 2. Tur ilk maçında Aliağa Petkimspor, İtalyan temsilci Dinamo BDS Sassari'yi deplasmanda 76-72 yenerek avantaj sağladı.

Detaylar

Salon: Palaserradimigni

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Ritvars Helmsteins (Letonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

Dinamo BDS Sassari: Pullen 9, Marshall 15, Buie 5, Zanelli 2, Beliauskas 6, Johnson 8, Vincini 6, Thomas 13, McGlynn 5, Visconti 3

Başantrenör: Veljko Mrsic

Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 9, Franke 18, Blumbergs 12, Mustafa Kurtuldum, Utomi 7, Yunus Sonsırma, Troy Selim Sav 1, Sajus 8, Floyd 9

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Periyot Sonuçları

1. Periyot: 10-19 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 35-34 (Dinamo BDS Sassari lehine)

3. Periyot: 49-49

