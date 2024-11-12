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A Milli Takım Galler Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'daki Galler maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor, yeni oyuncular dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:35
A Milli Takım Galler Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Futbol Takımı, Galler ile Önemli Bir Maça Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de oynayacağı Galler maçı öncesinde antrenmanlarına devam ediyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta kritik bir müsabakaya hazırlanan ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Ancak antrenmana Ahmed Kutucu ve Emirhan Topçu sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Ahmed Kutucu'nun sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu'nun ise dişindeki apse ve ateş nedeniyle idmanda yer almadığı bildirildi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.

Yeni Yüzler Takımda

Aday kadroya ilk kez davet edilen Deniz Gül, uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdman öncesinde takım arkadaşları, Deniz Gül, Doğucan Haspolat, Yasin Özcan ve Eren Dinkci'ye "hoş geldin" diyerek destek oldular.

Gözler Üzerinde

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Altay Bayındır, bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

TFF Yönetimi Antrenmanı Takip Etti

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de yerinde izleyerek destek verdiler.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği basına kapalı antrenman ile Galler karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti.

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