A Milli Takım ilk çalışmalarına bugün başlıyor

Türkiye Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacakları özel maçların aday kadrosuna çağrılan futbolcular, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde toplanmaya başlıyor. Ay-Yıldızlılar, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk antrenmanlarını da aynı gün gerçekleştirecekler. Hazırlıklarını 3 gün boyunca Riva'da sürdürecek olan Milli Takım, Perşembe günü ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye uçacak. Milli futbolcuların UEFA Avrupa Şampiyonası öncesi yapacakları bu hazırlık karşılaşmaları futbolseverleri heyecanlandırıyor.





