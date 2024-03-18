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A Milli Takım ilk çalışmalarına bugün başlıyor

Türkiye Milli Futbol Takımı, Riva'da buluşuyor! Milli Takımımız, önemli maçlar öncesinde hazırlıklarını hızlandırıyor. A Milli Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı özel maçların aday kadrosuna çağrılan futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde bir araya gelecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 18.03.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:51
A Milli Takım ilk çalışmalarına bugün başlıyor

Türkiye Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacakları özel maçların aday kadrosuna çağrılan futbolcular, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde toplanmaya başlıyor. Ay-Yıldızlılar, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk antrenmanlarını da aynı gün gerçekleştirecekler. Hazırlıklarını 3 gün boyunca Riva'da sürdürecek olan Milli Takım, Perşembe günü ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye uçacak. Milli futbolcuların UEFA Avrupa Şampiyonası öncesi yapacakları bu hazırlık karşılaşmaları futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Türkiye Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacakları özel maçların aday kadrosuna çağrılan futbolcular, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde toplanmaya başlıyor. Ay-Yıldızlılar, tekn

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