Fenerbahçe 1-1 Başakşehir: Kanarya'nın 6. Beraberliği

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı; ev sahibi ekip 81. dakikada beraberliği sağladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde bu sezon 6. beraberlik sayısına ulaştı. Kanarya son 2 haftada toplam 4 puan kaybetti. Evinde Corendon Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe, dış sahada Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile de yenişemedi.

Puan Durumu

Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3 oldu.

Savunma Endişesi

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazandıktan sonra, oynadığı sonraki 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Buna karşın Kanarya bu sezon 5 maçta gol yemedi.

Gelecek Randevu

Fenerbahçe gelecek hafta Kadıköy'de Konyaspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’DE KONUK OLDUĞU BAŞAKŞEHİR İLE 1-1 BERABERE KALARAK BU SEZONKİ 6. BERABERLİĞİNİ ALDI.