Fenerbahçe 1-1 Başakşehir: Kanarya'nın 6. Beraberliği

Fenerbahçe, Süper Lig 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı; Tedesco'nun ekibi 33 puana yükseldi, lider Galatasaray'la fark 3'e indi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 22:22
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı; ev sahibi ekip 81. dakikada beraberliği sağladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde bu sezon 6. beraberlik sayısına ulaştı. Kanarya son 2 haftada toplam 4 puan kaybetti. Evinde Corendon Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe, dış sahada Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile de yenişemedi.

Puan Durumu

Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3 oldu.

Savunma Endişesi

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazandıktan sonra, oynadığı sonraki 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Buna karşın Kanarya bu sezon 5 maçta gol yemedi.

Gelecek Randevu

Fenerbahçe gelecek hafta Kadıköy'de Konyaspor ile karşılaşacak.

