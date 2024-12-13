A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Eleme Rakipleri Belli Oldu: E Grubu'nda Hollanda-İspanya Kazananı ile Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye'nin rakipleri, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan olarak belirlendi.

Kura Çekimi Zürih'te Gerçekleşti

Kura çekimi, İsviçre’nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yapıldı. Türkiye, kura çekiminde ikinci torbadan yer aldı. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve diğer yetkililer katıldı.

FIFA ve UEFA Başkanlarının Açıklamaları

Kura çekimi sırasında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA 2026 Dünya Kupası, gelmiş geçmiş en büyük Dünya Kupası organizasyonlarından biri olacak." dedi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de "Umarım en iyi takımlar Dünya Kupası'nda yer alır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İlk Maçını Eylülde Oynayacak

Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekiminde, 12 grup oluştu. E Grubu'nda ilk maçlar eylül ayında başlayacak. Gruptaki her takım, birbirleriyle iç sahada ve deplasmanda olmak üzere toplam iki karşılaşma oynayacak. Avrupa eleme grup karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

Gruplar

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

2026 Dünya Kupası Detayları

2026 Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele edecek ve toplam 104 maç gerçekleştirilecek. Açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda yapılacak. Final maçı ise 19 Temmuz 2026’da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'nda gerçekleştirilecek.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen grup kura çekimine Türkiye, ikinci torbadan dahil oldu.