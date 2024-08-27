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RAMS Başakşehir Avrupa Kupalarında 56. Maçına Çıkıyor

Yarın St. Patrick's Athletic ile oynayacak olan RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:06
RAMS Başakşehir Avrupa Kupalarında 56. Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir'e Avrupa'da 56. Sınav

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini ağırlayacak ve bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önceki 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak, 80 gol atıp 76 gol yemiştir.

Çağdaş Atan ile Avrupa'da Altıncı Maç

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında altıncı mücadelesine çıkacak. Atan yönetimindeki ilk 4 maçı kazanıp son olarak İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı. Atan altında oynanan 5 maçta takım 13 gol atarken, sadece 1 gol yedi.

İç Sahada 28. Maç

St. Patrick's Athletic ile mücadele, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 28. iç saha maçı olacak. Bugüne kadar evinde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde eden turuncu-lacivertliler, rakip filelere 43 gol atmayı başardı.

En Golcü İsim: Edin Visca

RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla 14 gol kaydederken, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6'şar golle onu takip ediyor. İrfan Can Kahveci 5 gol atarken, diğer oyuncular da farklı sayılarda galibiyetler sağladı.

Avrupa Kupalarındaki İlk Deneyim

2015-2016 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etmeye başlayan RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda AZ Alkmaar ile karşılaşarak elendi. Ancak, 2016-2017 sezonunda Rijeka ile eşleşerek tarihinde ilk kez tur geçmeyi başardı.

Başakşehir, 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele hakkı kazanarak tarihteki ilk galibiyetini Manchester United karşısında elde etti. Son olarak, 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya ile karşılaşarak bu organizasyondaki ilk maçına 1-1’lik sonuçla başladı.

Gelecek Hedefler

Yarınki mücadele, Başakşehir’in Avrupa’daki serüvenine büyük katkı sağlayacak bir fırsat olarak görülüyor. Takım, bu maçla birlikte daha büyük hedeflere adım atmayı umut ediyor.

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