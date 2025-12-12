DOLAR
EuroLeague: Fenerbahçe, AS Monaco'yu 92-86 Yenerek 15. Haftayı Kazandı

Fenerbahçe Beko, Euroleague 15. haftada deplasmanda AS Monaco'yu 92-86 mağlup etti. Talen Horton-Tucker 24 sayıyla takımını sırtladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:56
EuroLeague: Fenerbahçe, AS Monaco'yu 92-86 Yenerek 15. Haftayı Kazandı

Fenerbahçe, Monaco deplasmanından 92-86 galibiyetle döndü

EuroLeague 15. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi AS Monaco'yu deplasmanda 92-86 mağlup etti. Mücadele Salle Gaston Medecin salonunda oynandı.

Maç Detayları

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)

Skor ve Periyotlar

1. Periyot: 21-14

Devre: 46-38

3. Periyot: 69-60

Nihai skor: AS Monaco 86 - Fenerbahçe 92

Kadrolar ve Skor Dağılımı

AS Monaco: Alpha Diallo 18, Mike James 20, Elie Okobo 6, Daniel Theis 4, Jaron Blossomgame 4, Matthew Strazel 7, Nikola Mirotic 11, Kevarrius Hayes 12, Terry Tarpey 4
Başantrenör: Vassilis Spanoulis

Fenerbahçe: Devon Hall 13, Nicolo Melli 9, Talen Horton Tucker 24, Khem Birch 15, Tarık Biberovic 4, Wade Baldwin 12, Bonzie Colson 10, Armando Bacot 3, Brandon Boston Jr. 2, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Saras Jasikevicius

Fenerbahçe'de Talen Horton-Tucker'in 24 sayısı ve takımın son çeyrekteki etkili performansı galibiyeti getirirken, AS Monaco'da Mike James ve Alpha Diallo'nın skor katkıları maçı dengelemeye yetmedi.

