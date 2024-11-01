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Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Geçti

Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 23:28
Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Geçti

Gaziantep FK-Göztepe Maçından Sonra

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenmeleri sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Maç Analizi

Selçuk İnan, basın toplantısında maçın genelinde oyuncularının iyi bir mücadele örneği sergilediğini belirtti. "Güçlü bir takımla karşılaştık ve kendi oyun stilimizi sahaya yansıtmaya çalıştık," dedi. İnan, maç boyunca oyuncularının kazanma arzusu duyduğunu ve oyunu iyi yönettiklerini ifade etti.

Performans ve Tercihler

İnan bazı futbolcuların az şans bulmasıyla ilgili olarak, "Diğer takımlarla kıyaslarsanız bütün oyunculara şans veren hocayımdır. Nihayetinde hepsi bizim oyuncumuz, ancak performansa göre tercihler yapıyorum," şeklinde konuştu. Takımındaki her oyuncunun değerli olduğunu vurgulayan İnan, "Skor neyse ona göre değişiklik yapmaya çalışıyorum," dedi.

Transfer Gündemi

Bu sezon transfer düşünmediğini aktaran İnan, mevcut oyuncularından memnun olduğunu belirtti. Beşiktaş maçından sonra takımının yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu hatırlatan İnan, Gaziantep’in futbol şehri olarak taraftarının futbolcusuna olan bağlılığını övgüyle andı.

Halil’in Performansı

Son olarak Halil ile ilgili düşüncelerini paylaşan İnan, "Zaman geçtikçe bize faydası olacağını düşünüyorum, inşallah milli takıma gider," dedi. Halil’in sahadaki mücadelesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

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