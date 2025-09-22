A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'deki Bulgaristan maçının biletleri yarın 13.00'te satışa çıkacak; misafir tribün biletleri bin 750 liradan Passo'da.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:41
Maç ve bilet bilgileri

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Karşılaşma, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak. Biletler ise ilan edilen zamanda satışa çıkacak.

Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan başlıyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler biletlerini www.passo.com.tr adresinden veya Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek.

