A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıkladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre kadroda toplam 28 futbolcu yer alıyor.

Sakatlıklar Nedeniyle Kadro Dışında Kalan İsimler

Kadroda Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle bulunmuyor.

İlk Kez Davet Edilen İsimler

Kariyerine Portekiz'in Porto kulübünde devam eden ve daha önce genç milli düzeyde İsveç'i temsil etmiş olan Deniz Gül ile Belçika'nın Westerlo takımında oynayan Doğucan Haspolat, A Milli Takım'a ilk kez davet edildi.

Aday Kadroda Yer Alan Futbolcular

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundaki oyuncular ise şu şekilde sıralandı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma) Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica) Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Hazırlıklar Sürüyor

Aday kadroya davet edilen futbolcular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenmanlarını aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Maç Programı

Milli takım, 15 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Galler maçı öncesinde son antrenmanını yapacak ve saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Türkiye ile Galler, 16 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Ayrıca, Türkiye'nin Karadağ ile yapacağı maç ise 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.