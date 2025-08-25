DOLAR
40,99 0,36%
EURO
48,01 0,65%
ALTIN
4.445,09 -0,3%
BITCOIN
4.589.109,97 0,63%

A Milli Takım - İspanya biletleri: Kırmızı Üyelere öncelikli satış başladı

A Milli Takım'ın 7 Eylül İspanya maçı için Kırmızı Üyelere özel öncelikli bilet satışı başladı. Genel satış yarın 16.00'da Passo'da.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:27
A Milli Takım - İspanya biletleri: Kırmızı Üyelere öncelikli satış başladı

A Milli Takım - İspanya maçı biletleri öncelikli satışta

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada öncelikli satış, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için ayrıldı. Satışlardan yalnızca son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Genel bilet satışları ise yarın saat 16.00'da başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edilebilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan taraftarlar www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Bilet Fiyatları

Güney Üst: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

Batı Üst VIP: 3000 TL

Batı Alt VIP: 3000 TL

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Uygül'ü Kadrosuna Kattı
2
Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo 2025'te İkinci Oldu
3
A Milli Takım - İspanya biletleri: Kırmızı Üyelere öncelikli satış başladı
4
El Bilal Toure İstanbul'da: Beşiktaş'ın kiralık transferinde hareketli karşılama
5
Trabzonspor Basketbol'un Otomotiv Sponsoru Yeniköy Motors Oldu
6
Arsenal ve Villarreal Averajla Zirvede: Avrupa Ligleri Özetleri
7
Hentbol Süper Kupa: Nilüfer Belediyespor 37-36 Beşiktaş

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan