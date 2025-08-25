A Milli Takım - İspanya biletleri: Kırmızı Üyelere öncelikli satış başladı

A Milli Takım - İspanya maçı biletleri öncelikli satışta

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada öncelikli satış, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için ayrıldı. Satışlardan yalnızca son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Genel bilet satışları ise yarın saat 16.00'da başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edilebilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan taraftarlar www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Bilet Fiyatları

Güney Üst: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

Batı Üst VIP: 3000 TL

Batı Alt VIP: 3000 TL