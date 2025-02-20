A Milli Takım, İtalya'ya 80-67 Mağlup Oluyor: Euro 2025 Elemeleri Sonuçları

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'ya Yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında İtalya karşısında mücadele etti. Maç sonunda Türkiye, 80-67 skorla rakibine mağlup oldu.

Maçın Özeti

Karşılaşma, her iki takım için oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Ancak, İtalya'nın etkili performansı sonucu belirledi ve A Milli Takım, bu elemelerdeki zorlu sınavlarından birini daha kaybetmiş oldu.

Bu sonuç, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası yolundaki hedefleri açısından önemli bir darbe niteliği taşıyor. Takım, eleme sürecinde kalan maçlarına odaklanmak zorunda.