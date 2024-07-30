Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Çin'in

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Masa Tenisi Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, masa tenisi karışık çiftlerdeki rekabet büyük bir heyecanla devam ediyor. Çin, bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtlayarak altın madalyayı kazandı.

Final Müsabakası

South Paris Arena 4'te gerçekleşen finalde Chuqin Wang ve Yingsha Sun çiftinden oluşan Çin ekibi, Kuzey Kore takımı Jong Sik Ri ve Kum Yong Kim'i 4-2'lik skorla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz Madalya Mücadelesi

Bronz madalya karşılaşmasında ise Güney Kore temsilcileri Jonghoon Lim ve Yubin Shin, Hong Kong ekibinden Chun Ting Wong ve Hoi Kem Doo'yu 4-0 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyatları'nın masa tenisi etkinliğine damga vurdu ve spor dünyasında heyecan yarattı.