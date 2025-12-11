DOLAR
Ağrı Patnos'ta Taekwondo: Geleceğin Sporcuları Yetişiyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde taekwondo antrenmanları yoğun ilgi görüyor; gençler disiplin kazanıp profesyonel sporculuğa hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:53
Ağrı’nın Patnos ilçesinde yürütülen taekwondo antrenmanları, gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Patnos GSB Spor Okulları iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, gençlere hem disiplin hem de rekabetçi spor altyapısı kazandırıyor.

Antrenmanlarda kapsamlı eğitim

Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında sporcular temel teknikler, denge, koordinasyon, hız ve güç üzerine yoğun eğitim alıyor. Düzenli ve disiplinli antrenmanlar, gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağlarken sportif başarı potansiyellerini de artırıyor.

Gençlik Merkezi faaliyetleri ve katılım

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, sporcuların azim ve kararlılığını takdir ederek çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti. Gençlik Merkezi Müdürü Nihat Acar, yaklaşık 4 yıldır Patnos’ta görev yaptığını ifade ederek merkezin amacının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurguladı. Merkezde 5 bin 159 kadın ve 5 bin 437 erkek üyenin kayıtlı olduğunu aktaran Acar, masa tenisi, futbol, taekwondo, atletizm ve Kur’an-ı Kerim gibi branşlarda kurslar düzenlediklerini söyledi.

Acar ayrıca 6 yaş grubu için çocuk gelişim kurslarının bulunduğunu, merkezde futbol sahası, jimnastik salonu ve güreş alanında da faaliyetlerin sürdüğünü belirtti. Her gün yaklaşık 200-300 öğrencinin merkezden faydalandığını ifade eden Acar, gençlerin ders çalışma alanları ve atölye çalışmalarını da aktif şekilde kullandıklarını aktardı. 2023 yılı içinde toplam 2 bin 863 faaliyetin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Milli sporcu deneyimi

Milli sporcu Gülizar Gümüş, Gençlik Spor Merkezi’nde bir iki yıldır aktif çalıştığını belirterek merkezin haftanın her günü 7/24 hizmet verdiğini söyledi. Çalışmaların büyükler ve küçükler olmak üzere iki kategoride yürütüldüğünü ifade eden Gümüş, taekwondo kursuna katılmak isteyen herkesin merkeze başvurabileceğini aktardı.

Patnos’ta devam eden taekwondo programları, hem sporcu yetiştirme hem de gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimini destekleme hedefiyle aralıksız sürdürüyor.

