Eskişehir'de Öğrenci Yurtlarında 2025-2026 Sportif Faaliyetler Planlandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki sportif faaliyetleri toplantıda değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:51
Eskişehir'de Öğrenci Yurtlarında 2025-2026 Sportif Faaliyetler Planlandı

Eskişehir'de Öğrenci Yurtlarında 2025-2026 Sportif Faaliyetler Planlandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında yürütülecek sportif faaliyetler, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi kapsamında değerlendirildi.

Toplantı ve Değerlendirme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kız ve erkek öğrenci yurtlarında yapılması planlanan eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin kapsamını görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ilgili kurum yetkilileri planlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle ilgili hazırlık ve koordinasyon konuları ele alındı.

