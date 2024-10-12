A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'dan Karadağ Maçı Açıklamaları

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Açıklamaları

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hedef Gruptan Lider Çıkmak

Hakan Çalhanoğlu, "Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz o" diyerek, galibiyeti mutlulukla karşıladığını ifade etti. Oyuncu, rakiplerini küçümsemediklerinin altını çizerek, Karadağ'ın iyi oyunculara sahip olduğunu belirtti.

Zorlu Zemin ve Maçın Analizi

Çalhanoğlu, zorlu bir zeminde mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Sonuna kadar inandık, sabırla oynadık. Golü bulduktan sonra biraz daha rahatladık. Ama en önemlisi oyundan düşmemekti" şeklinde konuştu. Ayrıca, galibiyetle birlikte moral bulduklarını açıkladı.

Gelecek Maçlar ve İzlanda

''Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak,'' diyen Hakan, Galler ve İzlanda'nın beraber kalmasının avantaj sağladığını kaydetti. İzlanda maçının zorluklarına değinen kaptan, "Orada da zor bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah oradan galibiyetle döneriz" dedi.

Takıma Güvendiğini Belirtti

Hakan Çalhanoğlu, grup aşamasında %90 başarı ile çıkacaklarına inandığını sözlerine ekleyerek, "Bu galibiyetten sonra daha da güzel oluyor. Takıma güveniyorum" diye konuştu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımının kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçı değerlendirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımının kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçı değerlendirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımının kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçı değerlendirdi.