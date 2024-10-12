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A Milli Takım Karadağ'ı 1-0 Geçti: Montella'dan Açıklamalar

A Milli Takım, Karadağ'ı zorlu bir mücadele sonrası 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Montella'nın maç değerlendirmesi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:51
A Milli Takım Karadağ'ı 1-0 Geçti: Montella'dan Açıklamalar

A Milli Takım, Karadağ'ı Zor Bir Maçta Yendi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0'lık skorla geride bıraktı. Maç sonrası, teknik direktör Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu.

Montella’nın Maç Sonu Değerlendirmesi

Basın toplantısında konuşan Montella, rakiplerinin güçlü savunma hattına dikkat çekti. "Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip; buna rağmen 29 şut çekmeyi başardık ve bu galibiyeti hak ettik." dedi.

Galibiyet ve Taraftar Desteği

Montella, oyuncularını tebrik ederek, "Güzel bir galibiyet aldık. Maçı domine ettik; 70. dakikada golü bulduk ama önce de gol atma fırsatımız vardı. Maç boyunca rakip kaleye baskı kurma konusunda başarılıydık" şeklinde konuştu.

Kadro ve Performans Üzerine

Tecrübeli teknik adam, oyuncu kadrosunun kalitesinin arttığını da ifade etti. "Ortalarımızda kalite artırılabilir. Pozisyon alma becerimizi geliştirebiliriz. Kalitemiz arttıkça ilk 11’i oluşturmada daha fazla zorlanıyorum" diye belirtti.

Samsun Atmosferi ve Gol Konusu

Samsun'da oynanan iki maçı da kazandıklarını vurgulayan Montella, "Samsun’da harika bir atmosfer vardı. Taraftarımızın desteğini sonuna kadar hissettik. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz" dedi. Ayrıca, takımda sadece bir santrforun gol atmasının şart olmadığını, her oyuncunun skora katkıda bulunabileceğini belirtti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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