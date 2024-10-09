A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım Hazırlıklarını Tamamlıyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, takım, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde idman yaptı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve rondo çalışması ile devam etti. İdmanın son kısmında ise taktik varyasyonlar üzerinde çalışmalar yapıldı ve çift kale taktik oyunu gerçekleştirildi.

İdmanı Takip Eden İsimler

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, ve Ceyhun Kazancı, ayrıca yönetim kurulu üyeleri Ural Aküzüm, Murat Şahin ve genel sekreter Abdullah Ayaz antrenmanı tribünden izleyerek takıma destek verdiler.

Seyahat Planı

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile yapacağı maç için yarın saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a hareket edecek.