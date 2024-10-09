DOLAR
34,22 0,1%
EURO
37,46 0,53%
ALTIN
2.870,86 0,47%
BITCOIN
2.091.346,74 1,96%

A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Samsun'daki antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:57
A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım Hazırlıklarını Tamamlıyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, takım, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde idman yaptı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve rondo çalışması ile devam etti. İdmanın son kısmında ise taktik varyasyonlar üzerinde çalışmalar yapıldı ve çift kale taktik oyunu gerçekleştirildi.

İdmanı Takip Eden İsimler

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, ve Ceyhun Kazancı, ayrıca yönetim kurulu üyeleri Ural Aküzüm, Murat Şahin ve genel sekreter Abdullah Ayaz antrenmanı tribünden izleyerek takıma destek verdiler.

Seyahat Planı

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile yapacağı maç için yarın saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a hareket edecek.

İLGİLİ HABERLER

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlanıyor
2
Adanaspor'un Yeni Başkanı Mustafa Furkan Akgül
3
TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda İlk Galibiyetini Aldı
4
Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
5
Ümit Milli Futbol Takımı Letonya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu
7
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Hafta Sonuçları

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak