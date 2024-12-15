DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.597.503,09 -2,35%

Çorum FK - Amed Sportif Maç Raporu: 1-1 Beraberlik

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörlerin açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 19:13
Çorum FK - Amed Sportif Maç Raporu: 1-1 Beraberlik

Maç Sonrası Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var.” ifadelerini kullandı.

Özbalta'nın Değerlendirmesi

Özbalta, son 4 maçta yenilmeyen ve 8 puan alan bir rakibe karşı etkili bir performans sergilediklerini belirtti. Oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, “Gerçekten iyi bir hazırlık yaptık. Çalışılan, söylenen hemen hemen her şeyin gerçekleştiği bir müsabakayı yaşadık. Pozisyon zenginliği açısından, çok bol bir maç oldu ama gol zenginliği açısından biraz az geçti bizim açımızdan.” şeklinde konuştu.

Takımının maça kazanmak amacıyla çıktığını hatırlatan Özbalta, ligin zorluklarına dikkat çekti. “Lig normal bir lig değil. Ligde birbirine çok denk takımlar var. Bir hafta farklı bir skor alan takım, diğer hafta kesinlikle rakibini alt edecektir. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu sene bu dinamikleri bilerek, soğukkanlı kalarak sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İlk 7'nin içinde olmak istiyoruz.” dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in Görüşleri

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise Çorum FK karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade etti. Futbolcularının maça tedirgin başladığını vurgulayan Çetin, rakip takımın verdiği fırsatları da değerlendiremediklerini söyledi.

Çetin, “Biz oynayan takımız, bu yüzden oynamamız gerekiyordu. Rakip de tam bize göre baskılar yapıyordu. Zaman zaman bu baskılardan iyi kurtulduk ama ileride topları kullanamadık. Son paslarımızda hatalar oldu. Çok basit top kayıpları yaptık. Bu maçta top kaybımız çoktu.” şeklinde konuştu.

Yalnızca 1 puanın yeterli olduğu değerlendirmesini yapan Çetin, alternatif oyuncu eksikliğine de dikkat çekti: “Rakiplerimize önde baskı yapmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz haftalardır çünkü alternatif oyuncularımız yok. Hamle yapma gücümüz yok, özellikle ön hatlarda. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Süper Amatör Lig Maçı Olaylı Geçti: Karşılaşma Tatil Edildi
2
Fenerbahçe-Başakşehir Maçında Önemli Gelişmeler
3
Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i Zor Maçta Geçti
4
Çorum FK - Amed Sportif Maç Raporu: 1-1 Beraberlik
5
Beşiktaş, Adana Demirspor Maçı İçin Adana'ya Ulaştı
6
Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır!
7
Fenerbahçe-Başakşehir Maçından Önemli Notlar

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi