Çorum FK - Amed Sportif Maç Raporu: 1-1 Beraberlik

Maç Sonrası Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Bizim açımızdan baktığımızda kaybolan 3 puan var.” ifadelerini kullandı.

Özbalta'nın Değerlendirmesi

Özbalta, son 4 maçta yenilmeyen ve 8 puan alan bir rakibe karşı etkili bir performans sergilediklerini belirtti. Oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, “Gerçekten iyi bir hazırlık yaptık. Çalışılan, söylenen hemen hemen her şeyin gerçekleştiği bir müsabakayı yaşadık. Pozisyon zenginliği açısından, çok bol bir maç oldu ama gol zenginliği açısından biraz az geçti bizim açımızdan.” şeklinde konuştu.

Takımının maça kazanmak amacıyla çıktığını hatırlatan Özbalta, ligin zorluklarına dikkat çekti. “Lig normal bir lig değil. Ligde birbirine çok denk takımlar var. Bir hafta farklı bir skor alan takım, diğer hafta kesinlikle rakibini alt edecektir. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu sene bu dinamikleri bilerek, soğukkanlı kalarak sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İlk 7'nin içinde olmak istiyoruz.” dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in Görüşleri

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise Çorum FK karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade etti. Futbolcularının maça tedirgin başladığını vurgulayan Çetin, rakip takımın verdiği fırsatları da değerlendiremediklerini söyledi.

Çetin, “Biz oynayan takımız, bu yüzden oynamamız gerekiyordu. Rakip de tam bize göre baskılar yapıyordu. Zaman zaman bu baskılardan iyi kurtulduk ama ileride topları kullanamadık. Son paslarımızda hatalar oldu. Çok basit top kayıpları yaptık. Bu maçta top kaybımız çoktu.” şeklinde konuştu.

Yalnızca 1 puanın yeterli olduğu değerlendirmesini yapan Çetin, alternatif oyuncu eksikliğine de dikkat çekti: “Rakiplerimize önde baskı yapmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz haftalardır çünkü alternatif oyuncularımız yok. Hamle yapma gücümüz yok, özellikle ön hatlarda. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz.” dedi.