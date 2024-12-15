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Fenerbahçe-Başakşehir Maçında Önemli Gelişmeler

Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde teknik direktör Çağdaş Atan, kadroda 2 zorunlu değişiklik yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 19:07
Fenerbahçe-Başakşehir Maçında Önemli Gelişmeler

RAMS Başakşehir'de Kadroda Zorunlu Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçına göre iki zorunlu değişiklik gerçekleştiren Atan, takımında kaleci Muhammed Şengezer ve Onur Ergün'ün yerini Deniz Dilmen ve Berat Özdemir ile doldurdu.

Kaleci Muhammed Sakatlandı

Başakşehir'in milli kalecisi Mohammed Şengezer, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemedi. Kaburgasına darbe alan Muhammed, maç kadrosunda yer alamadı. Ayrıca, Onur Ergün de UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim ile oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Deniz Dilmen İlk Maçına Çıktı

Başakşehir'in 20 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dilmen, bu sezon Süper Lig'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkarak önemli bir tecrübe kazandı. UEFA Konferans Ligi'nde La Fiorita, Celje ve Rapid Wien ile oynanan maçlarda görev alan Deniz, ligdeki bu ilk deneyimi ile takımının kalesinde yer aldı.

İlk 11'deki Diğer İsimler

Takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçında ilk 11'de Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson ve Piatek isimlerine görev verdi.

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