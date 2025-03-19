A Milli Takım, Macaristan ile Dev Maçta Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında avantaj peşinde

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İstanbul'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Maçın hakemi olarak Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olarak belirlendi. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Puskas Arena'da oynanacak. Turu geçen ekip ise UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

Cezalı Oyuncular

A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral, kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecekler.

Yeni Adaylar

A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin, beraberinde orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Türkiye'nin Aday Kadrosu

Otuz futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: