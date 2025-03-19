A Milli Takım, Macaristan ile Dev Maçta Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ı konuk ediyor. Önemli detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:04
A Milli Takım, Macaristan ile Dev Maçta Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında avantaj peşinde

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İstanbul'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Maçın hakemi olarak Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olarak belirlendi. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Puskas Arena'da oynanacak. Turu geçen ekip ise UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

Cezalı Oyuncular

A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral, kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecekler.

Yeni Adaylar

A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin, beraberinde orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Türkiye'nin Aday Kadrosu

Otuz futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

  • Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
  • Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
  • Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
  • Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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