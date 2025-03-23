A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Macaristan Maçı Sonrası Övgü Dolu Mesajlar

Montella: "Bizi Gururlandıran Bir Galibiyet"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi. Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella, takımın başarısının ardındaki mücadele ruhuna vurgu yaptı.

“Her Antrenmanda Yürekleriyle Mücadele Ediyorlar”

Montella, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok önemli, bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu biliyorum. Futbolcularımızla ne kadar gurur duysak az. Her antrenmanda, her maçta yürekleriyle mücadele veriyorlar. Çok önemli bir hedefimize ulaştığımız için mutluyuz" dedi. Bu galibiyetin malzeme sorumlusuna, Cengiz Ağabey'e adandığını belirtmeyi de unutmadı.

“Genç Bir Takımımız Var”

İtalya'nın hocası, A Ligi'ne yükselmeleri ile ilgili olarak "Son 1,5 yıldır şuna inanıyorum, neler başardığımızı hep beraber gördük ve hak ederek başardığımızı düşünüyorum. Genç bir takımımız var ve böyle bir hedefe ulaşabileceklerine inanıyordum" dedi.

Arda Güler Hakkında Övgüler

Montella, Arda Güler'in performansı hakkında "Bizim için çok önemli bir performans gösterdi; çok zor bir anda çok güzel bir gol attı ve çok fazla mücadele etti" sözleriyle genç futbolcuya övgüler yağdırdı. Arda'nın durumuna ilişkin, "Arda sakatlansın istemedim" diyerek riske girmediğini de vurguladı.

Hazırlık Sürecinin Önemi

Montella, rakip Macaristan için önceden agresif bir oyun tarzı beklediklerini ifade ederken, oyunun ilk yarısında daha fazla değerlendirme fırsatları bulabileceklerini belirtti. "Bütün bu futbolcular bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkıp en iyi şekilde hazırlamalıyız" diyerek takımın geleceğine olan inancını dile getirdi.