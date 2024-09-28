A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Sivasspor Ziyareti

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın Sivasspor Ziyareti

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor Kulübü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Montella, Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledikten sonra, bugün kırmızı-beyazlı ekibin tesislerine gitti.

Görüşmeler ve Hediyeler

Montella, teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde bir araya gelerek, milli takımlar, Trendyol Süper Lig, Türk futbolu ve altyapı çalışmaları hakkında kapsamlı görüşmeler yaptı.

Ziyaret sırasında Bülent Uygun, Vincenzo Montella'ya Sivasspor logolu el işçiliği bir tabak ve kendisinin yazdığı kitabı hediye etti. Bu jest, iki taraf arasındaki dostluk ve işbirliği ruhunu pekiştirdi.