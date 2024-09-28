DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.836,62 0,38%

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Sivasspor Ziyareti

Vincenzo Montella, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek Türk futbolu hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:07
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Sivasspor Ziyareti

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın Sivasspor Ziyareti

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor Kulübü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Montella, Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledikten sonra, bugün kırmızı-beyazlı ekibin tesislerine gitti.

Görüşmeler ve Hediyeler

Montella, teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde bir araya gelerek, milli takımlar, Trendyol Süper Lig, Türk futbolu ve altyapı çalışmaları hakkında kapsamlı görüşmeler yaptı.

Ziyaret sırasında Bülent Uygun, Vincenzo Montella'ya Sivasspor logolu el işçiliği bir tabak ve kendisinin yazdığı kitabı hediye etti. Bu jest, iki taraf arasındaki dostluk ve işbirliği ruhunu pekiştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Al Musrati'nin Sakatlığı
2
Trendyol 1. Lig'de 4. Haftanın Özeti
3
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hatice Duman'a Veda
4
Eyüpspor ve Trabzonspor Maçında İlk Yarının Sonucu: 0-0
5
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sharife Cooper ile Anlaştı
6
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Sivasspor Ziyareti
7
Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Tarık Taşar Hayatını Kaybetti

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek