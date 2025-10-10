A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Bulgaristan Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Takımı, Bulgaristan Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki yarınki deplasman maçında Bulgaristan karşısına çıkmadan önce hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmana, aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı. Antrenmanın 15 dakikalık basına açık bölümünde ay-yıldızlı ekip ısınma hareketleri sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Yolculuk ve Basın Toplantısı

Bugün THY'ye ait uçakla Bulgaristan'a gidecek millilerde teknik direktör Montella ile milli oyuncu Uğurcan Çakır, maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

