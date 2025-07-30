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ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Neftçi'yi 2-0 Geçti

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Neftçi'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 22:17
ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Neftçi'yi 2-0 Geçti

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşarak 2-0 galip geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 4. grup yarı final mücadelesinde Futbol Evi Stadı'nda sahaya çıktı. Maçın 21. dakikasında Nayeli Ranger ile öne geçen ABB FOMGET, ikinci yarıda Armisa Kuç'un golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu sonuçla ABB FOMGET, finalde 2 Ağustos Cumartesi günü İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacak. Bu kritik müsabakayı, Türkiye Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör ile Kiryat Gat'ın futbolcuları tribünden takip etti.

Başlangıçta Ankara'da oynanması planlanan maçlar, Kiryat Gat'ın güvenlik gerekçesiyle yaptığı itiraz üzerine UEFA tarafından Arnavutluk'a alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendi.

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