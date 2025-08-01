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ABB FOMGET, Kiryat Gat Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Kiryat Gat ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 03:57
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 03:57
ABB FOMGET, Kiryat Gat Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde 2 Ağustos'ta karşılaşacağı İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Futbol Evi Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın ardından, savunma ve hücum organizasyonlarıyla beraber çift kale maç yapıldı.

FOMGET, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın aynı yerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde 2 Ağustos'ta karşılaşacağı İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde 2 Ağustos'ta karşılaşacağı İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

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