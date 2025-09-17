ABB FOMGET - SFK 2000 Saraybosna: UEFA Kadınlar Avrupa Kupası Rövanşı Eryaman'da

ABB FOMGET yarın Eryaman Stadı'nda SFK 2000 Saraybosna'yla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme rövanşında karşılaşacak; maç 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:32
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası birinci eleme turu rövanş maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna'yı konuk edecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Fransız hakem Maika Vanderstichel mücadeleyi yönetecek; yardımcı hakemler ise Elodie Coppola ve Siham Boudina olacak.

Önceki Randevu

Başkent ekibi, 10 Eylül'de deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Rövanş, turu geçme açısından belirleyici olacak.

