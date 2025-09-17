ABB FOMGET - SFK 2000 Saraybosna: UEFA Kadınlar Avrupa Kupası Rövanşı Eryaman'da
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası birinci eleme turu rövanş maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna'yı konuk edecek.
Maç Detayları
Karşılaşma, Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Fransız hakem Maika Vanderstichel mücadeleyi yönetecek; yardımcı hakemler ise Elodie Coppola ve Siham Boudina olacak.
Önceki Randevu
Başkent ekibi, 10 Eylül'de deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Rövanş, turu geçme açısından belirleyici olacak.