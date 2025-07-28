ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi İçin Arnavutluk'ta!

ABB FOMGET, Arnavutluk'ta UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi İçin Hazır!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme maçları için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Geçtiğimiz sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan ABB FOMGET, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları ile Tiran'a ulaşım sağladı.

Ekip, eleme turlarındaki ilk maçını Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile 30 Temmuz tarihinde oynayacak. ABB FOMGET, bu maçı kazanması halinde ikinci aşamada İsrail ekibi Kiryat Gat ile 2 Ağustos'ta final karşılaşmasına çıkacak.

ABB FOMGET Kadrosu

Teknik Direktör Hasan Vural yönetimindeki takımın kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz, Maria Sun Quinones, İrem Pehlivan

Defans: Gülbin Hız, Blerta Smaili, Sejde Aylin Abrahamsson, Heidi Lynne Ruth, Luibow Shmatkov, Rafa Sudre, Yana Derkaçh, Medine Erkan, Ece Tekmen, Merve Nur Taşucu

Orta Saha: Suliat Abideen, Başak İçinözbebek, Ebru Şahin, Milica Mijatovic, Seda Nur İncik, Nayeli Rangel, Mateja Zver, Emine Ecem Esen

Forvetler: Abi Kim, Chuene Morifi, Olha Ovdiychuk, Maria Alves, Armisa Kuc, Ana Dias

ABB FOMGET'in uluslararası arenada göstereceği performans merakla bekleniyor. Takıma başarılar diliyoruz!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arnavutluk'ta oynanacak eleme maçlarına katılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Tiran'a geldi. Kafilede ABB FOMGET oyuncuları Armisa Kuc (solda) ve Yana Derkach (sağda) da yer aldı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arnavutluk'ta oynanacak eleme maçlarına katılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Tiran'a geldi. Kafilede ABB FOMGET oyuncuları Armisa Kuc (solda) ve Yana Derkach (sağda) da yer aldı.