ABD Açık 2025: Rekor 90 milyon dolar, şampiyonlara 5 milyon dolar

MUTLU DEMİRTAŞTAN - Teniste sezonun son grand slam organizasyonu ABD Açık, rekor para ödülüyle yarın başlayacak. Turnuva 24 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve bu yıl 145. kez oynanacak.

Toplam para ödülü 90 milyon dolar ile organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, turnuvanın kendi rekoru olan 75 milyon doları geride bıraktığını gösteriyor. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül tutarı ise 3,6 milyondan 5 milyon dolara yükseldi.

Tek erkeklerde Sinner, Alcaraz ve Djokovic rekabeti

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon zaferlerinin ardından üçüncü grand slam zaferini hedefliyor. Fransa Açık finalinde İspanyol Carlos Alcaraza kaybeden Sinner, son şampiyon olarak ünvanını korumaya çalışacak.

Son yılların dikkat çeken rekabeti içinde yer alan Alcaraz, sezonun ikinci grand slam zaferini amaçlıyor. İspanyol raket, Cincinnati Masters finalinde rakibinin maçtan çekilmesiyle kupaya uzanarak moral buldu.

Turnuvada ayrıca Novak Djokovic de izlenecek isimler arasında. Djokovic, 24 grand slam şampiyonluğu bulunan bir oyuncu olarak tarihin en fazla grand slam kazanan tenisçisi ünvanını tek başına almak için mücadele edecek. ABD Açık zaferi, paylaşılan rekoru Avustralyalı Margaret Court'un önüne geçirecek.

Kadınlarda sonuç belirsizliği

Tek kadınlarda son 10 turnuvanın 9'unun farklı isimler tarafından kazanılması, şampiyonun önceden tahmin edilmesini zorlaştırıyor. Dünya sıralamasının ilk üç basamağında yer alan Aryna Sabalenka (1), Iga Swiatek (2) ve Coco Gauff (3) turnuvanın en büyük favorileri olarak öne çıkıyor.

Listenin ilk 10'undaki diğer isimler de göz ardı edilmemeli: Jessica Pegula (4), Mirra Andreeva (5), Madison Keys (6), Qinwen Zheng (7), Jasmine Paolini (8), Amanda Anisimova (9) ve Elena Rybakina (10) şampiyonluk şansına sahip oyuncular arasında yer alıyor.

Zeynep Sönmez ilk kez ana tabloda

Türkiye milli tenisçisi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasının 79. basamağında bulunuyor ve kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda mücadele edecek. İlk turda elemelerden gelen ve klasmanda 108. sırada yer alan ABD'li Katie Volynets ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta ilk tur; Wimbledon'da ise üçüncü tur oynadı.

Tarihi, zemin ve ilkler

ABD Açık ilk kez 1881 yılında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde çim kortlarda düzenlendi. Turnuvayı kazanan Richards Sears, sadece USNLTA üyelerinin yarışabildiği dönemde art arda şampiyonluklar elde etti. 1887'den itibaren kadın tenisçiler de şampiyonada yer aldı. 1975-1977 yılları arasında turnuva tekrar çim kortta oynandı.

1978'de turnuva, USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındı ve o tarihten beri DecoTurf isimli sert zeminde düzenleniyor. DecoTurf kortlarda sürtünme düşük olduğundan top yerden daha az yükseliyor; çimden sonra topların en yüksek hıza ulaştığı yüzey olarak sert zeminin, güçlü servis ve ağır vuruş yapan oyunculara avantaj sağladığı biliniyor.

ABD Açık, 1970'te 6-6 ile eşitlikle biten setleri tie break ile sonlandırma uygulamasını getiren, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarına eşit para ödülü veren ilk grand slam olarak tarihe geçti. 2006 yılında ise hakem kararlarına itiraz sistemi olan Şahin gözü bilgisayar sistemi merkez kort Arthur Ashe ve Louis Armstrong sahalarında ilk kez kullanıldı.

Turnuvanın merkez kortu Arthur Ashe, 23.771 seyirci kapasitesiyle dikkat çekiyor ve çatı sistemi 6,5 dakikada kapatılabiliyor.

ABD Açık'ın enleri

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler: Richard Sears, Bill Tilden, Bill Larned - 7 kez; Jimmy Connors, Pete Sampras, Roger Federer - 5; Robert Wrenn, John McEnroe, Rafael Nadal, Novak Djokovic - 4

Kadınlar: Molla Bjurstedt Mallory - 8; Helen Wills - 7; Chris Evert, Serena Williams - 6

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler: Richard Sears - 7; Bill Tilden - 6; Roger Federer - 5

Kadınlar: Chris Evert - 4; Helen Jacobs - 4; Molla Bjurstedt Mallory - 4

Son 10 yılın kazananları - Erkekler: 2024 Jannik Sinner; 2023 Novak Djokovic; 2022 Carlos Alcaraz; 2021 Daniil Medvedev; 2020 Dominic Thiem; 2019 Rafael Nadal; 2018 Novak Djokovic; 2017 Rafael Nadal; 2016 Stanislas Wawrinka; 2015 Novak Djokovic

Son 10 yılın kazananları - Kadınlar: 2024 Aryna Sabalenka; 2023 Coco Gauff; 2022 Iga Swiatek; 2021 Emma Raducanu; 2020 Naomi Osaka; 2019 Bianca Andreescu; 2018 Naomi Osaka; 2017 Sloane Stephens; 2016 Angelique Kerber; 2015 Flavia Pennetta

En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (1990) - 19 yaş, 1 ay

Kadınlar: Tracy Austin (1979) - 16 yaş, 8 ay

En yaşlı kazananlar

Erkekler: William Larned (1911) - 38 yaş, 8 ay

Kadınlar: Molla Bjurstedt Mallory (1926) - 42 yaş, 5 ay

NOT: Yıldız ile işaretli olanlar, 1968 onceki Open dönemi öncesindeki şampiyonlukları da kapsamaktadır.