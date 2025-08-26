ABD Açık: Mirra Andreeva ve Carlos Alcaraz 2. Turda

ABD Açık'ta Andreeva ve Alcaraz 2. tura yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Mirra Andreeva ve Carlos Alcaraz ikinci tura yükseldi.
Mirra Andreeva'dan net galibiyet
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Mirra Andreeva, ABD'li rakibi Alycia Parks'ı 6-0 ve 6-1 lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.
Alcaraz'tan üç setlik zafer
Tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz, ABD'li tenisçi Reilly Opelka'yı 6-4, 7-5 ve 6-4 lük setlerle yenerek üst tura çıktı.