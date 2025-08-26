DOLAR
ABD Açık: Mirra Andreeva ve Carlos Alcaraz 2. Turda

ABD Açık'ta Mirra Andreeva 6-0, 6-1; Carlos Alcaraz 6-4, 7-5, 6-4 ile ikinci tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:50
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Mirra Andreeva ve Carlos Alcaraz ikinci tura yükseldi.

Mirra Andreeva'dan net galibiyet

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Mirra Andreeva, ABD'li rakibi Alycia Parks6-0 ve 6-1 lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

Alcaraz'tan üç setlik zafer

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz, ABD'li tenisçi Reilly Opelka'yı 6-4, 7-5 ve 6-4 lük setlerle yenerek üst tura çıktı.

