DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.461.220,27 0,07%

ABD Açık: Sinner ve Gauff 4. Tura Yükseldi

ABD Açık'ta Jannik Sinner ve Coco Gauff, Shapovalov ve Frech'i yenerek 4. tura çıktı; Musetti ise Cobolli'nin sakatlığıyla tur atladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:13
ABD Açık: Sinner ve Gauff 4. Tura Yükseldi

ABD Açık: Sinner ve Gauff 4. Tura Yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Coco Gauff dördüncü tura çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde son şampiyon İtalyan sporcu Sinner, dünya klasmanının 29 numarası Kanadalı tenisçi Denis Shapovalov ile karşılaştı.

Tek Erkekler

Jannik Sinner, Denis Shapovalov'u 5-7, 6-4, 6-3 ve 6-3 set sonuçlarıyla 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, vatandaşı Flavio Cobolli karşısında ilk iki seti 6-3 ve 6-2 önde kapattı. Musetti, 3. sette de 2-0 üstünken Cobolli'nin sakatlık nedeniyle karşılaşmadan çekilmesi sonucu tur atladı.

Tek Kadınlar

Dünya 3 numarası ve son Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff, Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-3 ve 6-1 set sonuçlarıyla 2-0 mağlup ederek dördüncü tura çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 1-2 Fatih Karagümrük: Emre Belözoğlu'ndan milli ara umudu
2
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 Portekiz’i Yendi — Onuralp: "Gruptan Birinci"
3
Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK: Taşkın ve Çavuş'un maç değerlendirmesi
4
Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor
5
İlhan Palut: 'Canımız sıkılıyor' — Galatasaray 3-1 sonrası açıklama
6
Kocaelispor 1-1 Kayserispor: Markus Gisdol'dan Maç Değerlendirmesi
7
Fatih Karagümrük Antalyaspor'u 2-1 Yendi: Marcel Licka'dan Değerlendirme

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta