ABD Açık: Sinner ve Gauff 4. Tura Yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Coco Gauff dördüncü tura çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde son şampiyon İtalyan sporcu Sinner, dünya klasmanının 29 numarası Kanadalı tenisçi Denis Shapovalov ile karşılaştı.

Tek Erkekler

Jannik Sinner, Denis Shapovalov'u 5-7, 6-4, 6-3 ve 6-3 set sonuçlarıyla 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, vatandaşı Flavio Cobolli karşısında ilk iki seti 6-3 ve 6-2 önde kapattı. Musetti, 3. sette de 2-0 üstünken Cobolli'nin sakatlık nedeniyle karşılaşmadan çekilmesi sonucu tur atladı.

Tek Kadınlar

Dünya 3 numarası ve son Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff, Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-3 ve 6-1 set sonuçlarıyla 2-0 mağlup ederek dördüncü tura çıktı.