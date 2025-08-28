ABD Açık'ta Sinner ve Swiatek 3. tura çıktı
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Polonyalı Iga Swiatek 3. tura yükseldi.
New York'taki turnuvanın 5. gününde oynanan maçlarda öne çıkan isimler Sinner ve Swiatek oldu.
Jannik Sinner: Net skorla tur atladı
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, ikinci turda klasmanın 36. sırasındaki Avustralyalı Alexei Popyrin ile karşılaştı. Son şampiyon Sinner, 2 saat 1 dakika süren maçı 6-3, 6-2, 6-2 setleriyle 3-0 kazanarak 3. tura çıktı.
Iga Swiatek: Zorlu maç sonunda tur biletini aldı
Tek kadınlarda 2022 yılının şampiyonu ve dünya 2 numarası Iga Swiatek, klasmanın 66. basamağındaki Hollandalı Suzan Lamens'i 2 saat 6 dakika süren mücadelede 6-1, 4-6, 6-4 setleriyle 2-1 yenerek 3. tura yükseldi.
Diğer 3. tur eşleşmeleri
Kadınlarda Rus Ekaterina Alexandrova (13), Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (18), Çek Linda Noskova (21) ve Yunan Maria Sakkari adını 3. tura yazdırdı. Erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (10), Rus Andrey Rublev (15) ve Kanadalı Denis Shapovalov (27) tur atladı.