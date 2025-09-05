DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,21 -0,19%
ALTIN
4.706,03 -0,33%
BITCOIN
4.658.262,91 -2,32%

ABD Açık Tek Kadınlar Finali: Sabalenka - Anisimova

ABD Açık'ta tek kadınlarda Aryna Sabalenka ile Amanda Anisimova finale çıktı; Sabalenka Pegula'yı, Anisimova Osaka'yı mağlup etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:11
ABD Açık Tek Kadınlar Finali: Sabalenka - Anisimova

ABD Açık Tek Kadınlar Finali: Sabalenka - Anisimova

New York kentindeki sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda finale çıkan iki isim belli oldu.

Yarı final sonuçları

1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23)'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale kalma başarısı gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda (7-13 Eylül, Çekya)
2
Fenerbahçe - Benfica: Şampiyonlar Ligi'nde Avantaj Arayışı
3
Yusuf Yaser Aksu, Avrupa Şampiyonu Güreşçi Samsun'da Coşkuyla Karşılandı
4
Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası — 15 Ülkeden 400 Sporcu
5
Milli Takımların Günü: Futbol 3-2, Basketbol 95-90, Voleybol 3-1
6
A Milli Takım Konya'da 9. Randevuya Çıkıyor — İspanya Maçı Öncesi İstatistikler
7
2025 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Başlıyor

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor