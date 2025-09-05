ABD Açık Tek Kadınlar Finali: Sabalenka - Anisimova

New York kentindeki sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda finale çıkan iki isim belli oldu.

Yarı final sonuçları

1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23)'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale kalma başarısı gösterdi.