ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Yarı Finale Yükselen İsimler

ABD Açık Tenis Turnuvası

Sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta heyecan dorukta. Tek erkeklerde Birleşik Krallık'tan Jack Draper ve tek kadınlarda Çek Cumhuriyeti'nden Karolina Muchova, yarı finale adlarını yazdırmayı başardı.

Çeyrek Finallerdeki Müthiş Performans

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçları devam ederken, dikkat çeken karşılaşmalar yaşandı. Tek erkeklerde dünya 25 numarası Jack Draper, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-3, 7-5, 6-2'lik setlerle geçti. Bu galibiyet ile yarı finale terfi etti.

Karolina Muchova'nın Başarısı

Tek kadınlarda ise Çek tenisçi Karolina Muchova, Brezilyalı Beatriz Haddad Maia karşısında 6-1, 6-4'lük setlerle etkileyici bir galibiyet aldı ve yarı finale yükseldi. Bu iki oyuncunun da yarı finalde göstereceği performans merakla bekleniyor.