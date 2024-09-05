Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Yarı Finale Yükselen İsimler

ABD Açık'ta Jack Draper ve Karolina Muchova yarı finale yükseldi, çeyrek finallerde muhteşem performans sergilediler.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 00:04
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Yarı Finale Yükselen İsimler

ABD Açık Tenis Turnuvası

Sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta heyecan dorukta. Tek erkeklerde Birleşik Krallık'tan Jack Draper ve tek kadınlarda Çek Cumhuriyeti'nden Karolina Muchova, yarı finale adlarını yazdırmayı başardı.

Çeyrek Finallerdeki Müthiş Performans

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçları devam ederken, dikkat çeken karşılaşmalar yaşandı. Tek erkeklerde dünya 25 numarası Jack Draper, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-3, 7-5, 6-2'lik setlerle geçti. Bu galibiyet ile yarı finale terfi etti.

Karolina Muchova'nın Başarısı

Tek kadınlarda ise Çek tenisçi Karolina Muchova, Brezilyalı Beatriz Haddad Maia karşısında 6-1, 6-4'lük setlerle etkileyici bir galibiyet aldı ve yarı finale yükseldi. Bu iki oyuncunun da yarı finalde göstereceği performans merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor