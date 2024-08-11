Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD Takımı, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 4x400 bayrak yarışını kazanarak yeni bir olimpiyat rekoru kırdı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:50
ABD Takımı, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm erkekler 4x400 metre bayrak yarışında ABD takımı önemli bir başarı elde etti.

İşte Yarışın Detayları

Final mücadelesinin yapıldığı Stade de France'ta, Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon ve Rai Benjamin’den oluşan ABD temsilcisi, 2.54.43 derecesi ile olimpiyat tarihindeki en hızlı koşuyu gerçekleştirdi. Bu performans, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda belirlenen 2.55.39'luk ABD rekorunu geçerek, altın madalya kazanmalarına olanak sağladı.

Podyumun Diğer İsimleri

Podyumda Botsvana takımı 2.54.53 ile gümüş, Büyük Britanya takımı ise 2.55.83 ile bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla kendilerini tarihe yazdıran takımlar arasında yer aldılar.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı