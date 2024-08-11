ABD Takımı, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm erkekler 4x400 metre bayrak yarışında ABD takımı önemli bir başarı elde etti.

İşte Yarışın Detayları

Final mücadelesinin yapıldığı Stade de France'ta, Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon ve Rai Benjamin’den oluşan ABD temsilcisi, 2.54.43 derecesi ile olimpiyat tarihindeki en hızlı koşuyu gerçekleştirdi. Bu performans, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda belirlenen 2.55.39'luk ABD rekorunu geçerek, altın madalya kazanmalarına olanak sağladı.

Podyumun Diğer İsimleri

Podyumda Botsvana takımı 2.54.53 ile gümüş, Büyük Britanya takımı ise 2.55.83 ile bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla kendilerini tarihe yazdıran takımlar arasında yer aldılar.